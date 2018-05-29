В Магнитогорске у самолета при взлете отвалилось колесо

Сегодня, 15:13

Несмотря на неисправность, Боинг 737 UTair успешно долетел до Москвы, и приземлился в аэропорту "Внуково".

Telegram-канал Mash сообщил, что сегодня на взлетной полосе аэропорта UTair нашли колесо от улетевшего по рейсу «Магнитогорск-Москва» самолета. Оно отвалилось при взлете Боинга 737. Несмотря на неисправность, самолет благополучно добрался до пункта назначения, и даже совершил успешную посадку в аэропорту, где в ходе осмотра воздушного судна на стоянке сотрудники обнаружили отсутствие колеса на шасси.

После продолжительных поисков его обнаружили в аэропорту вылета. Теперь взлетно-посадочной полосой UTair в Магнитогорске займется специальная комиссия.