В Челябинске мужчина упал на авто с восьмого этажа

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В результате падения с восьмого этажа в Челябинске погиб мужчина. Он упал прямо на припаркованное под домом авто.

В Челябинске на Тополиной аллее произошла трагедия, в результате которой мужчина выпал с восьмого этажа многоэтажного дома. Тело погибшего упало прямо на припаркованный рядом легковой автомобиль. На место происшествия прибыли медики и полиция.

Сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины, который скончался от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента для дальнейшей его квалификации.

Известно, что трагедия случилась в понедельник, 28 мая по улице Братьев Кашириных, 163. Пострадавшим оказался 32-летний мужчина, тело которого на данный момент находится на экспертизе.