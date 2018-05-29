Сегодня, 14:32

Власти просят людей не оставлять еду на могилах или улицах, чтобы не привлекать опасность. Ситуацию прокомментировала Лилия Элимелах, главный эколог Северодвинска.

В окрестностях Северодвинска ходит голодный медведь, который недавно пробудился после длительной спячки. Хищник представляет собой потенциальную опасность для каждого жителя города, на инцидент отреагировали местные власти.

По словам Лилии Элимелах, медведь после пробуждения ищет пропитание, потому гражданам не рекомендуется оставлять еду на могилах при посещении усопших родственников, на дачах и на пикниках, где необходимо убирать за собой. Банальная неосторожность может привлечь голодного зверя, а они известны своими нападениями на беззащитных людей. После спячки эти хищники особо агрессивны, так как их жизненные силы на исходе и нуждаются в немедленном пополнении.