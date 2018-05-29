Шутка о бомбе стала причиной паники с давкой на борту самолета

Сегодня, 14:25

Инцидент произошел прямо в воздухе а авиалайнере с маршрутом Понтианака-Джакарта. Пострадали 11 человек, которые в настоящий момент уже приземлились и госпитализированы медиками.

Причиной паники с давкой на борту самолета компании Lion Air стала шутка о бомбе, неуместно произнесенная одним из путешественников. На вопрос о том, что находится в ручной клади мужчины, бортпроводник получил ответ - там лежит бомба. Фразу услышали и другие пассажиры, и после этого хаоса избежать уже не удалось.

Сотрудники компании пытались успокоить людей, но возникшая паника стала причиной того, что несколько человек серьезно испугались и не поверили в несерьезность слов попутчика. Сейчас шутнику грозит тюремное заключение сроком до одного года.