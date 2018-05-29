В Бельгии в результате стрельбы пострадали три человека

Сегодня, 14:19

В бельгийском Льеже произошла стрельба. Сообщается, что в результате инцидента погибли трое людей.

В центре Льежа (Бельгия) неизвестный открыл стрельбу. В результате чего трое человек погибли, а еще двое оказались ранены. По данному факту проводится расследование. Сотрудники бельгийской полиции рассматривают версию террористического акта как основную.

Известно, что преступник открыл огонь по сотрудникам полиции в кафе, которое находится на бульваре Аврой. После того, как его пытались задержать, он открыл огонь в школе, которая расположена неподалеку, еще и захватил заложницу, которая являлась работницей учебного заведения. В результате задержания нападавший был застрелен сотрудниками полиции.

Сообщается, что трагедия случилась сегодня, 29 мая около 11:30 по местному времени. Нападавший на людей человек выкрикивал лозунги. Известно, что преступником оказался выходец из Сомали, который ранее не попадал в поле зрения полиции. О мотивах его действий пока ничего не известно.

Жители спокойного Льежа шокированы произошедьшим и опасаются за ситуацию в городе.