В Феодосии трехлетний ребенок утонул дома в бассейне

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В Феодосии о гибели ребенка в бассейне частного дома сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД Виталий Коробейников.

На прошлой неделе трехлетний малыш погиб из-за невнимательности родителей. По имеющимся данным, семья приехала из Москвы на отдых вместе с ребенком. Во дворе частного дома был установлен бассейн, в котором, по предварительной информации, ребенок остался сам без присмотра. Мальчик попытался достать игрушку, но не смог справиться самостоятельно на полутораметровой глубине и захлебнулся. Малыша обнаружили в воде без сознания и вызвали скорую помощь, однако по прибытию медики могли лишь констатировать смерть ребенка.

На данный момент начато расследование: опрашиваются свидетели, соседи, а также проводится проверка родителей органами опеки.

Подобный случай недавно также произошел в Тверской области. Там на родителей шестилетнего мальчика, утонувшего в реке из-за отсутствия надсмотра кого-либо из взрослых, заведено уголовное дело.