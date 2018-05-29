В Мурманске женщина умерла и три месяца пролежала в кровати

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Дело в том, что в одной квартире жили несколько владельцев. Один из них заявил, что соседка не выходит из комнаты уже несколько месяцев. Оказалось, что она скончалась и уже начала разлагаться.

Вчера, 28 мая, В Мурманске нашли труп женщины в её доме на улице Гвардейская. Аварийно-спасательная группа прибыла на вызов и взломала межкомнатную дверь. Найденное шокировало всех – женщина умерла три месяца назад и всё это время пролежала в кровати. По словам спасателей, во всём помещении стоял резкий и тошнотворный запах.

Как выяснили мурманские правоохранители, в одной квартире жили два владельца. Один из них заявил, что его 53-летняя соседка уже 3-4 месяца не выходила из своей комнаты. Специалисты, когда вскрыли её дверь, нашли её труп на кровати.

Сейчас же в причинах смерти будут разбираться следователи.

Странно то, что соседи не удивились, что женщина пропала. Прошло столько времени, а они никуда не заявляли. Кроме того, они ходили по квартире, жили в ней и их вовсе не смущал запах гниющей плоти, который постоянно стоял в помещении.