В Татарстане на Старозаинском кладбище женщину похоронили в чужой могиле

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Жители Татарстана активно и с возмущением обсуждают в социальных сетях пост жителя Заинска. Мужчина описал шокирующий случай с осквернением могилы своих родственников.

На Старозаинском кладбище женщину похоронили в чужой могиле. Как сообщает возмущенный пользователь, кладбище уже несколько лет закрыто для новых захоронений. Сюда приходят только родственники тех, кто был ранее упокоен на старом погосте. Когда автор публикации пришел, чтобы привести в порядок могилы бабушки и дедушки, то был возмущен и шокирован. В могиле деда была похоронена женщина, о чем свидетельствовал крест с именем и фамилией.

По словам пользователя, вандалы перевернули оградку и стоявший ранее памятник. Комментаторы советуют автору немедленно обращаться в правоохранительные органы и подавать судебный иск на родственников варварски и противоправно захороненной женщины. Некоторые пользователи вспомнили, что это не первый подобный случай, произошедший в республике.