В Забайкалье нашли пропавший вертолёт Ми-2 вместе с экипажем

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В ДОСААФ рассказали, что ранее судно потеряло связь с землёй. За ним отправили поисковую группу. Маршрут проходил над густой тайгой. Сейчас же стало известно, что у машины отказал двигатель.

Представители ДОСААФ сообщили, что в Забайкалье вместе с экипажем нашли пропавший ранее вертолёт Ми-2. Известно, что все остались живы. О травмах пока что не сообщается.

Дело в том, что во время полёта у вертолёта попросту отказал двигатель. Однако за штурвалом был опытный пилот, которому всё же удалось посадить машину. В итоге все люди покинули воздушное судно, а вот само оно сгорело и восстановлению больше не подлежит.