В Липецкой области пропавшая пенсионерка два дня висела вниз головой

Сегодня, 12:36

Еще бы один день старушка не выдержала и могла умереть. Ее обнаружил Александр Кирюхин, сержант полиции, о чем рассказали сотрудники регионального УМВД.

В Липецкой области в поселке Казаки Елецкого района пропала 83-летняя пенсионерка. Ее сын начал самостоятельные поиски, но спустя сутки он ничего не добился. В итоге мужчина обратился за помощью к правоохранителям 23 мая. В ходе поисков старушку обнаружил сержант Александр Кирюхин, ее отнесли в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи.

Отмечается, что пропавшая пенсионерка два дня висела вниз головой над оврагом, так как ее нога зацепилась за корень дерева. Третья ночь для пострадавшей могла быть последней. Медики сделали все необходимое, у женщины зафиксировали обезвоживание и шок, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.