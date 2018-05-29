10-классница в нижнем белье выпала из 20 этажа в Петербурге

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Следователи изъяли из её квартиры четыре мобильных телефона и ноутбук. Зачем ей нужно было столько мобильных устройств, и было ли падение умышленным – эти вопросы изучают правоохранители.

В Петербурге на улице Туристской с 20 этажа многоэтажного дома выпала 10-классница. Тело 16-летней девушки было найдено днём 28 мая.

Как сообщают местные информагентства, на погибшая была в нижнем белье и в одной красной футболке.

Стоит отметить, что школьница только закончила обучение в 10 классе в гимназии на улице Оптиков. Правоохранители уже изъяли из её квартиры четыре мобильных телефона и один ноутбук для изучения причины падения. Дело в том, что пока что не известно, носило ли оно криминальный характер.

Труп погибшего ребёнка передали в морг.