В Омске танкисты спасли собаку с капканом во рту

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В Омске танкисты заметили собаку, которая несла во рту непонятную железную конструкцию. Солдаты увидели, что животное попало мордой в капкан и испытывает мучения.

Курсанты Омского танкового института проходили учения на полигоне, где спасли собаку. История попала в социальные сети и вызвала большое количество одобрительных комментариев.

Оказалось, что на территории института курсанты обнаружили собаку, морда которой застряла в капкане. Животное умирало на глазах у молодых ребят в страшных мучениях – есть собака не могла, а каждое движение причиняло ей боль. На поимку несчастной собаки у полковника Дмитрия Звездина и студентов ушла целая неделя, на помощь они призвали волонтеров-зоозащитников.

Животное курсанты обнаружили под плитами, которые расположены недалеко. Собака обессилила от города и даже не могла выползти из своего укрытия. После обнаружения несчастное животное отправили в приют «Друг», где ему оказали квалифицированную помощь. На данный момент спасенная собака чувствует себя хорошо, потихоньку начинает есть.