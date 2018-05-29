В Приморье учитель заставила второклассника чистить зубы перед классом

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После жалобы матери педагог сказала, что это была игра. Инцидент произошел в Угловом в школе №35, ситуацию прокомментировала директор Елена Малькова.

В Угловом, расположенном в Приморье, учитель на протяжении учебной недели заставляла малолетнего чистить зубы перед всем классом. Инцидент произошел после того, как родители школьника отказались сдавать деньги на жалюзи. Тогда педагог заявила, что у мальчика плохой запах изо рта.

Мать второклассника оставила заявление в прокуратуре Артема, по факту жалобы назначена следственная проверка. Елена Малькова, глава школы №35, рассказала, что учитель продолжит вести занятия в привычном режиме. Женщина написала объяснения, где указала, что чистка зубов была «надуманной». Также учитель извинилась перед обеспокоенной матерью, назвав эту ситуацию обычной детской игрой.