В Казани аэропорт эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сегодня, 09:59

Во вторник рано утром международный аэропорт «Казань» подвергся атаке «телефонного террориста». Нормальная работа воздушной гавани была восстановлена спустя два часа.

В Казани аэропорт эвакуировали после телефонного сообщения о заложенной бомбе. Сотрудники полиции на транспорте и прибывшие на место происшествия городские правоохранители вывели пассажиров и работников аэропорта из здания, при этом были соблюдены все инструкции, предотвращающие панику.

После эвакуации, к работе приступили взрывотехники и кинологи. Здание было полностью обследовано, взрывчатки не оказалось. Через два часа аэропорт начал работать в штатном режиме. Задержки вылетающих рейсов не было. Прилетевшие пассажиры вынуждены были ждать окончание проверки на летном поле. В настоящее время полиция и спецслужбы занимаются розыском «телефонного террориста».