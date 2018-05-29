В Билимбае в результате пожара в приюте для собак сгорели животные

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Об инциденте зоозащитники рассказали в социальной сети "ВКонтакте", информация с просьбой о помощи также опубликована в Instagram.

28 мая в Билимбае произошёл пожар в приюте для собак, в ходе инцидента погибли 5 животных. Кроме того, сгорели вольеры, комната для хранения корма, ограждения и хозпостройки.

Как рассказала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, огонь разгорелся на улице Сакко ночью, сигнал тревоги поступил в 1:50 по местному времени. Пламя охватило 200 квадратных метров и уничтожило ряд построек. На место происшествия прибыли 10 сотрудников спасательной службы и 4 единицы техники. Пламя локализовали в 2:35, проливка и разбор спаленных конструкций завершились в 3:21. Предположительно, пожар произошёл по причине короткого замыкания.

"Большинство собак спасены, однако некоторые животные всё-таки погибли", - рассказали в соцсетях зоозащитники.