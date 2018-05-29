В Вологде на пороге магазина умер молодой мужчина

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Трагический и необъяснимый пока случай произошел в понедельник днем. Очевидцы происшествия делятся в социальных сетях своими предположениями. Правоохранители проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента.

По сообщениям очевидцев, в Вологде молодой мужчина умер прямо на пороге магазина. Потерпевший направлялся в торговое заведение, затем внезапно остановился, покачнулся и упал на асфальт. Приехавшая через несколько минут бригада скорой помощи уже ничем не могла помочь мужчине. Предполагается, что причиной смерти стала алкогольная интоксикация.

Как сообщают в коммуникационном подразделении местной полиции, 31-летний мужчина злоупотреблял алкогольными напитками и несколько раз был оштрафован за появление на улице в нетрезвом виде. Тем не менее, правоохранители проводят опрос родственников и свидетелей происшествия. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.