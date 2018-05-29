В Воронеже горожане наблюдали в небе "Американских шпионов"

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Жителям стало интересно, что же делали летательные аппараты. Полёт зафиксировал на видео один из местных жителей.

Воронежцы могли наблюдать в небе "Американских шпионов". По словам очевидцев, шум от двигателей был слышен практически каждые несколько минут. Данный факт заметили и другие воронежцы, высказавшие как забавные, так и серьёзные версии. К примеру, один из них назвал самолёты "американскими шпионами". Другие считают, что так небо города защищают от пришельцев. Но главными вариантами события стали всё-таки более приземлённые вещи.

"Наверное, ученические полёты, погода как раз подходящая. Видимость отличная", "На ВАСО самолёт летает, отрабатывает что-то", "Это экскурсия над нашим городом", - предполагают воронежцы.