В Краснодаре на газоне нашли останки обезьяны

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Сегодня утром на пересечении улиц Московская и 40 лет Победы на тропинке прохожие наткнулись на труп животного.

Утром 28 мая, возвращаясь с обеда, две жительницы Краснодара на пересечении улиц Московская и 40 лет Победы заметили на газоне непонятный объект. Подойдя ближе они поняли, что перед ними останки обезьяны. Социальные сети уже завалены фотографиями бездыханного тела животного, которые продолжают публиковать очевидцы, несмотря на то, что труп уже убрали с газона.

Глава пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко сообщил, что на основании данных фотографий сотрудники полиции начали проверку. На место происшествия были направлены правоохранители. Осмотрев находку, они подтвердили, что это труп обезьяны, на теле которой не было обнаружено следов насильственной смерти. Вероятнее всего хозяева захоронили животное на пустыре, где его отыскали бездомные собаки.

Проверка продолжается. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить личность хозяев, и разобраться, от чего погибло животное.