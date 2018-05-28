В Купчино собаки погрызли Honda Accord

Сегодня, 20:31

Минувшей ночью синяя иномарка во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга стала жертвой четвероногих вандалов.

Для жителя Малой Карпатской улицы Купчино неделя началась с довольно неприятной новости. Выйдя сегодня утром на улицу, он был шокирован внешним видом своего автомобиля Honda Accord. Судя по следам на машине, ночью его синяя иномарка пережила налет бездомных собак, которые ее изрядно погрызли и поцарапали. В результате атаки автомобиль лишился бампера, остался без проводки. Также собаки поцарапали крылья, капот и двери авто, повредили подкрылки.

Стоит отметить, что рядом припаркованные автомобили совсем не заинтересовали четвероногих, и остались целыми и невредимыми.