В Пензе сварщик получил сильные ожоги при работе на напорном коллекторе‍

Сегодня, 17:12

С тяжелыми травмами лица, шеи, правой кисти и нижних конечностей пострадавшего электрогазосварщика доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

В Пензе утром в минувший четверг сварщик 1985 года рождения пострадал во время работы повышенной опасности. Совершая ревизию задвижки на напорном коллекторе в колодце, находящемся на улице Аустрина, мужчина получил серьезные ожоги большой площади тела. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

По факту несоблюдения правил охраны труда, которые привели к причинению тяжелого вреда здоровью работника, открыто уголовное дело. Сотрудники СУ СК России по Пензенской области проводят проверку, опрашивают сотрудников предприятия с целью выявления всех виновных лиц.