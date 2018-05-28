"Трагедия в Индии": Оборвалась кабинка колеса обозрения

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Аттракционы, несмотря на все предпринимаемые на них меры по безопасности, продолжают плодить свои жертвы. Очередная трагедия произошла в Индии.

Это случилось в городе Анантапуре. Там оборвалась кабинка колеса обозрения. Помимо взрослых, в ней находились и дети. Погибла 10-летняя девочка.

Механизм колеса обозрения по неустановленной пока причине стал раскручиваться сильней и сильней. В кабинках началась паника.

Крепление одной из них не выдержало возникших нагрузок, и кабинка с людьми оборвалась с колеса обозрения с большой высоты.

Как итог, гибель одной из находившихся там девочек. Несколько детей доставлены в местную клинику. Их состояние очень тяжёлое.

Поступила информация о том, что сообщения о неисправности этой кабинки и ранее поступали служащим аттракциона. Те не обращали на них внимания и продолжали пускать туда за деньги всех желающих.

Сейчас полиция Индии взяла ситуацию под свой контроль и задержала всех подозреваемых.