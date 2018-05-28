В Ульяновске спасли потерявшую 4 литра крови роженицу и ее ребенка

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16 мая акушеры областной клинической больницы спасли сразу две жизни. На 34-й неделе беременности у трижды матери началось сильное кровотечение, приведшее к экстренной операции.

Из-за кесарева сечения во время предыдущих родов у жительницы Ульяновска неправильно расположилась плацента. Это привело к новому хирургическому вмешательству при рождении третьего ребенка. Потерявшую 4 литра крови роженицу и ее ребенка спасли акушеры областной клинической больницы, применившие мощную трансфузионно-инфузионную терапию, восполнившую жизненно важный уровень обращающей жидкости в организме.

Тяжелые роды в Ульяновске закончились благополучно. Сейчас состояние матери и ребенка оценивает как хорошее, подытожил анестезиолог Андрей Козлов, заведующий реанимационным отделением для рожениц.