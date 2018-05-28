В Якутске избили местную знаменитость Бровастую Энжи

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Популярная блогерша попала в очередной неприятный переплет. Местным правоохранителям уже не один раз приходилось расследовать дела, в которых фигурировала Анжелика Протодьяконова.

В Якутске избили местную знаменитость Бровастую Энджи. Девушка прославилась в регионе сначала своими необычными, нарисованными бровями, с которыми она появлялась за прилавком на местном рынке, а затем и видеоблогами, которые получили большую популярность. Кроме того, поддерживая репутацию фрика, Энжи частенько становится участницей скандальных происшествий. Например, памятна ее недавняя битва с персоналом якутского бара, где у блогерши якобы украли кошелек. Теперь произошла очередная неприятность.

Энжи обратилась к правоохранителям с заявлением, что ее знакомый применил к ней физическую силу. Действительно, врачи диагностировали у 21-летней девушки сотрясение мозга. Подробности инцидента пока неизвестны. Анжелика, несмотря на свою любовь к социальным сетям, не спешит рассказывать о случившемся. Напомним, Бровастая Энжи участвует в «Битве блогеров», где призом является квартира в Якутске.