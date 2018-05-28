В Москве роллы "заставили" девушку заняться оральным сексом

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Эта история может показаться очень странной, однако, действительно, девушка отправилась в столичное отделение полиции с жалобой о том, что из-за роллов, которые купил молодой человек, её потянуло на оральный секс.

В Москве Ульяна заявила правоохранителям, что роллы "заставили" её заняться оральным сексом. По её рассказу, она пошла на свидание с парнем, с которым познакомилась «Вконтакте». Всё было хорошо до заказа японской еды — после них девушка почувствовала себя как-то странно и кинулась заниматься с парнем оральным сексом.

Ульяна просила наказать нового знакомого за изнасилование: якобы, это он подсыпал в еду что-то возбуждающее.

Позже правоохранители выяснили, что у "потерпевшей", оказывается, был парень, что раскрывает причины данного поворота событий.