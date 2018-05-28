В Череповце пожилой водитель умер за рулем

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Трагический случай произошел в понедельник утром на оживленном перекрестке. На некоторое время движение было ограничено из-за следственных действий автоинспекторов и экспертов-криминалистов.

Как сообщили в коммуникационном подразделении городского управлении ГИБДД, утром в Череповце пожилой водитель иномарки умер за рулем на перекрестке двух центральных улиц. При этом 78-летний мужчина, почувствовав себя плохо, пытался сообщить об этом водителям других автомобилей, ждущих разрешающего сигнала светофора. Очевидцы пытались оказать первую помощь, однако безуспешно. Подъехавшим через несколько минут медикам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть. В настоящее время родственники умершего пенсионера уже оповещены. Правоохранители опросили свидетелей. Движение на перекрестке восстановлено. Тело мужчины отправлено на экспертизу, после которой будет определена причина смерти. Автоинспекторы настоятельно советуют людям, чувствующим недомогание, не садиться за руль.