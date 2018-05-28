СМИ: В центре Сочи правоохранители стреляли в собак перед ЧМ-2018 по футболу

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Во «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП|Сочи» местные жители опубликовали жалобу о том, что в центральном районе города обнаружена собака, имеющая огнестрельное ранение. По словам очевидцев, по животным стреляли правоохранители, а было такое жестокое истребление в связи с ЧМ-2018 по футболу, как сообщает VladTime.

Жители Сочи гуляли ночью по набережной, когда раздался звук выстрелов, в далее был замечен и полицейский, направляющий оружие на собак. Очевидцам удалось снять на камеру только одно животное, которое пыталось сбежать, несмотря не серьёзные раны. По словам очевидцев, когда правоохранителя спросили, почему он стрелял, то причиной был назван ЧМ-2018.

Однако интернет-пользователи подвергли ролик сомнению. Дело в том, что сам полицейский в кадре отсутствовал, как и не понятно было, действительно ли имели место выстрелы. Также люди подчеркнули, что бездомных псов и раньше подобным образом пытались истреблять, но до ЧМ-2018 никто об этом не думал. Комментаторы Сети призвали не думать о защите животных только по случаю крупных мероприятий, так как в данном случае это кажется просто попыткой «хайпа», а не заботой о братьях меньших.