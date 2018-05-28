В Приморье нашли советский истребитель ЛаГГ-3, пропавший в 1945 году

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Самолет разбился 28 июня, тело опытного пилота Степана Голика нашли и захоронили, но сам транспорт будто исчез. Поиском занимались представители известной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск».

28 июня 1945 года две слетанные пары ЛаГГ 71-1 серии выпуска выполнили учебное задание и возвращались на аэродром. Степан Голик был ведущим второй пары. В результате подхода к берегу он увеличил газ на своем транспорте для того, чтобы догнать ведущего их четверки, но в этот момент советский истребитель неожиданно перевернулся влево и перешел в крутую спираль. Тело пилота нашли и захоронили, но сам ЛаГГ-3 будто исчез.

На днях представители отряда в Приморье нашли пропавший в 1945 году авиатранспорт. Поисковики проделали больше 500 километров, путь усложнялся пожарами в лесу. На место инцидента была установлена памятная табличка погибшему пилоту.