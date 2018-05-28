Женщина упала под поезд метро в Москве и выжила

Сегодня, 10:26

В полученном сообщении уточняется, что это происшествие случилось на станции метрополитена «Домодедовская», на Замоскворецкой линии.

В УВД на Московском метрополитене рассказали, что женщина упала на пути под подъезжающий поезд метро в Москве в 08:48 утра сегодня, 28 мая. В итоге сотрудники вызвали скорую помощь. Спустя четыре минуты специалисты сняли напряжение, чтобы достать потерпевшую, а через ещё 11 минут женщина была уже в полной безопасности.

В 9:07 напряжение дали снова и поезда начали работать в штатном режиме. Полицейские опросили свидетелей и машиниста поезда.

Женщина хоть и получила множество травм, но всё же выжила. Врачами было установлено, что у пострадавшей открытый перелом рёбер и черепно-мозговая травма. Сейчас она находится в больнице, где получает необходимое лечение.

В скором времени правоохранители займутся изучением записей с камер наблюдения.