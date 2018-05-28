В Иркутской области 2-летняя девочка выпала из окна третьего этажа

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В Тайшете на улице Бурлова молодой отец недоглядел за дочкой, рухнувшей с огромной высоты на землю. Это 12-й подобный случай с начала года в регионе.

2-летняя девочка находилась в квартире вместе с отцом и малолетним братом. В определенный момент молодой мужчина прилег отдохнуть, а малышка тем временем забралась на окно, открыла его и выпала из третьего этажа. Падение на землю малышке смягчила трава, однако с тяжелыми травмами ее все же пришлось госпитализировать.

Это 12-й случай выпадения ребенка из окна в Иркутской области с начала 2018 года. Одно ЧП имело летальный исход, остальные заканчивались травмированием. Инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно напоминают молодым родителям о важности контроля за местонахождением ребенка, рекомендуя оборудовать окна надежными стеклопакетами.