Брянск рулит: Автоледи увезла за собой с заправки колонку

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ДТП на дорогах уже давно стали привычными событиями. А вот когда они происходят на заправочных станциях, это уже «что-то нечто», однако, и такое случается.

Это подтверждает Брянск, который в последнее время частенько «рулит». Там автоледи едва не увезла за собой с заправки целую колонку.

Была ли это обычная невнимательность дамы или «попытка хищения», будут выяснять правоохранители. В то же время факт, как говорится, «на лицо».

Автоледи решила подзаправиться бензином и подъехала на территорию заправки. Она вставила пистолет в бензобак, рассчиталась за полученное топливо и спокойно поехала дальше.

Вот только вынуть пистолет из бака она «подзабыла». Как следствие, заправочная колонка «тронулась» за ней.

В городских пабликах сообщается, что у этой заправки неудачливая репутация. Подобным образом там отмечались не только автоледи, но и мужчины. Растаскивают её колонки и всё тут.

Но ущерб приходится возмещать. О его суммах не сообщается.

Эта автозаправка «Лукойл» находится на территории Фокинского района рядом с Чёрным мостом.