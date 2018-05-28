Теплоход получил пробоину и затонул в Красноярском крае

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В реке Ангара ушел под воду корабль «КС-1342». Причиной ЧП стало повреждение кормовой части.

В районе ухвостья острова Зелененький в Красноярском крае по неустановленным причинам получил пробоину и затонул теплоход «КС01342». В момент ухода под воду на корабле пребывал экипаж в количестве двух человек. Оперативно прибывшее на подмогу судно «Ангара-55» позволило избежать жертв. Загрязнения окружающей среды не засвидетельствовано, подытожила Оксана Горбунова, представитель транспортной прокуратуры Красноярского края.

Собственник транспортировал теплоход на ремонт в поселок Мотыгино. Следователи начали расследование ЧП в реке Ангара.

Ранее работу красноярской транспортной прокуратуре подбросил сход пустых цистерн грузового поезда. В инциденте на перегоне «Агул-Береж» также никто не пострадал. Проводится осмотр места аварии, подсчитывается ущерб. Тележки трех цистерн, входящие в состав поезда №2631 сошли с ж/д путей в ночь на 26 мая.

Более плачевно закончился пожар в Колыванском районе Красноярского края утром 27 мая. Распространившийся на площади 100 м кв. огонь унес жизни двух местных жителей, не сумевших выбраться из-за обрушения крыши дома. МЧС задействовало для ликвидации очага возгорания 7 единиц техники и 18 пожарных. Причина трагедии пока что не установлена.