Рыболовецкое судно РФ потопило моторную лодку в Японском море

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Водные просторы кажутся необъятными и для многих непонятно, как суда не могут в них разойтись. Однако, факт, что они периодически сталкиваются, причём с трагическими последствиями.

В Японском море рыболовецкое судно Sanshiro Maru, ходящее под флагом РФ, потопило моторную лодку. В результате инцидента погиб один человек.

Столкновение произошло рядом с посёлком Великая Кема, в четырёх милях от него. Сообщается, что причиной этому была плохая видимость утром 27 мая.

Рыболовецкое судно, столкнувшись с препятствием, просто отправило моторную лодку на дно. Моряки сразу же бросились спасать пострадавших, которых было трое.

Всех их удалось поднять на борт. К сожалению, один мужчина к тому времени был уже мёртв. О его гражданстве сведений пока нет.

Рыболовецкое судно Sanshiro Maru с водоизмещением 420 тонн имеет длину в 30 метров и приписано к одному из портов Сахалина.

Оно уже вернулось на рейд вместе со спасёнными. Правоохранители приступили к расследованию инцидента.