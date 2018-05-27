Вчера, 22:51

Украинские войска в очередной раз нарушили «режим тишины». Вечером из минометов был открыт огонь по поселку Спартак, который является прифронтовой зоной в районе Донецкого аэропорта.

Представитель ДНР сообщил о том, что сегодня вечером украинские «каратели» открыли минометный огонь по пригороду Донецка. Обстрел осуществлялся со стороны поселка Опытное в поселок Спартак. Было выпущено 10 минометов 120-милиметрового калибра.

Инфраструктура поселка, который постоянно находится под обстрелами, почти полностью разрушена. Власти ДНР неоднократно предпринимали попытки эвакуации населения, однако, люди отказываются покидать свои дома. Сами жители отмечают, что за 4 года войны они почти никогда не слышали тишины. Украинские войска регулярно обстреливают населенный пункт, меняется только частота и время открытия огня.

Напомним, что в течение всей недели ситуация в ДНР обострилась, вследствие обстрелов населенного пункта Горловка. Военным силам ДНР удалось уничтожить около 4 единиц бронетехники и несколько минометных расчетов украинских войск. Власти ДНР требуют ОБСЕ обратить внимание на нарушение с украинской стороны Минских договоренностей и принять меры.