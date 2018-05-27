У Яворовского полигона обнаружен труп военного ВСУ

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Во Львовском регионе Украины близ военного полигона в лесополосе найдено тело 38-летнего солдата.

Представители военной службы правопорядка ВСУ и прокуратуры занимаются выяснением обстоятельств гибели мужчины, труп которого нашли вчера у Яворовского военного полигона в 30-ти километрах от Львова. Александр Поронюк, глава местного медиа-центра минобороны страны отметил, что погибшим оказался 38-летний военнослужащий из ВСУ.

Предположительно, военный проходил переподготовку по некой специальности военного дела на данном полигоне. Личность погибшего не раскрывается.