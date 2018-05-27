В Мурманске неделю проявляли равнодушие к разлагающейся заживо кошке

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Хозяева персидской кошки выкинули ее в подъезд. Около недели они наблюдали за тем, как их питомец разлагается заживо.

В группе ««Помощь бездомным животным «Подари шанс» выложили шокирующие фото с просьбой о помощи. Кошку персидской породы вышвырнули в подъезд, оставив без крова и пропитания. Безразличные люди около недели проходили мимо бедного животного, с которого лоскутами слезала шерсть вместе с кожей.

Татьяна Фролова, которая и обратилась за помощью, рассказала, что в ветеринарной клинике больше часа оказывали помощь кошке, счищая шерсть вместе с гноем. Вариант о том, что такое состояние животного вызвано блошиным дерматитом, сразу отпал. Ветеринары диагностировали, что кошку либо ошпарили кипятком, либо вылили на нее кислотосодержащее вещество. Позднее стало известно, что умирать кошку оставили ее же хозяева, которые бессердечно проходили мимо своего питомца.

На данный момент кошке оказывается помощь. Уже около 5 тысяч рублей было потрачено на лечение животного. После реабилитации жертве жестокого обращения планируется найти новый дом.