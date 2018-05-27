Трехлетний ребенок из Красногвардейского района обварился кипятком

Сегодня, 20:08

3-летнего малыша госпитализировали в больницу с ожогами. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Красногвардейском районе у трехлетнего младенца диагностировали ожоги 1-2 степени. Сотрудники полиции выяснили, что мама ребенка оставила его без присмотра, вследствие чего ребенок опрокинул на себя ведро с кипятком.

На данный момент сотрудниками полиции выясняются все детали происшествия.

Напомним, что два дня назад в Усть-Цильме, в результате пожара в частном доме, госпитализировали 3-летего ребенка с ожогами и отравлением продуктами горения. Такой же диагноз был и у остальных членов семьи: матери, отца и бабушки.

Сегодня, также, стало известно, что в одном из домов Топольчанского проезда двое суток в подвале фонтаном бьет кипяток. Жильцы рассказали, что в этом доме уже заменялись трубы горячего водоснабжения. Однако после ремонта их снова прорвало.