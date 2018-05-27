Дорожная разметка вводит волгоградцев в заблуждение

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Автомобилисты нередко жалуются на то, что не могут понять, что нарисовано на дорожном полотне и сопутствующих придорожных знаках. Они в затруднении, как тут ехать и часто действуют наобум.

Волгоград в этом плане не стал исключением. Там для многих участников транспортного движения разметка дорог – это полная тайна, которую они пытаются раскрыть.

То, что Волгоград стал после зимы «одевать» свои дороги в разметку, это хорошо, считают местные автолюбители. А вот то, что во многих местах она стала для них абсолютно непонятной – это плохо.

В частности, подобным казусом дорожники отличились на улице Кирова, рядом с домом 132.

Там были поставлены новые знаки и обновлена покраска ранее существовавшего пешеходного перехода.

Он теперь отлично виден, но со «странностями». Если ранее «зебра» вела на тротуар, то теперь – на зелёную зону, которую ограничивает бордюр. «Башкой в дерево» - шутят волгоградцы.

Местные жители возмущены. На протяжении 200 метров в ту или другую сторону пешеходных переходов больше нет. Рядом расположение детского сада, библиотеки и ряда магазинов, торгующих продовольствием.

Неужели за подобное решение следовало платить миллионы рублей из бюджета, которым располагает Волгоград, удивляются они.

Дорожники ответили, что все работы выполнены в соответствии с нормативами, обеспечивающими безопасность местных жителей.