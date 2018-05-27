В Саратове лошадь на ипподроме оторвала школьнице ступню

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Животное испугалось и бросилось бежать, в то время, как нога подростка застряла в поводке.

В Саратове на местном ипподроме произошёл несчастный случай, жертвой которого стала несовершеннолетняя девушка. Местная пресса передаёт, что лошадь, которую вела девочка, внезапно сорвалась на бег и оторвала школьнице ступню. Выяснилось, что в момент случившегося нога подростка попала в петлю поводка.

Ситуацию уже прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области, которая поспешила сообщить, что у девушки диагностировали разрыв связок и открытый перелом. Вместе с тем она подчеркнула, что ногу школьнице не оторвало полностью и врачам удалось её собрать. Детский омбудсмен заявила, что держит ситуацию на контроле.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области лошадь убила 6-летнего мальчика. Полиция по данному факту начала проверку.