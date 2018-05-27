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Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ. Ребенка начали искать волонтеры «Лиза Алерт» и местные жители села Стечна Погарского района. В выгребной яме на територии школы нашли пропавшего ребенка.

Пропавшего в Брянской области 4-летнего мальчика нашли мертвым. Он был из многодетной семьи, а из дома он ушел 24 мая в обед. Поисками ребенка занимались все неравнодушные к судьбе маленького земляка. Причины гибели мальчика расследуют специалисты. Полицейские советуют в ситуациях пропажи детей не паниковать, связаться со всеми, у кого может быть ребенок.

Подать заявление в полицию о пропаже ребёнка, принести с собой фото ребенка. Родителям пропавшего мальчика сочувствуют все местные жители. Однако это уже не вернет жизнь ребенку.