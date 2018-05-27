В Ставрополе пьяный полуголый мужчина загорал на крыше чужой иномарки

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Неадекватный поступок мужчины заметили десятки горожан, которые были шокированы его выходкой.

В сети набирает популярность видео, которое было снято одним из горожан. В ролике видно, как пожилой мужчина в нетрезвом состоянии, одетый в одни трусы, прогуливается по парковке одной из улиц города. Выбрав наиболее понравившуюся иномарку, мужчина с упорством полез на крышу, затем, по всей видимости, он устал и прилег. Как долго ставраполец нежился на крыше, неизвестно. Автор ролика выложил видео, спросив у жителей, как они любят загорать.

Оператор явно сдерживал смех и для пущей яркости картины включил популярную песню Киркорова «Цвет настроения синий».

Позднее от родственников героя видеоролика стало известно, что мужчина находится под наблюдением медицинских работников.