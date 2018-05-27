В Татарстане эвакуировали три железнодорожных вокзала

Сегодня, 17:37

Два вокзала в Казани и один в Набережных Челнах были одновременно эвакуированы. Причиной стало обнаружение подозрительного предмета.

Сегодня в Татарстане в 14:30 одновременно эвакуировали три железнодорожных вокзала. По предварительным данным сообщается, что неизвестный на данный момент злоумышленник заявил, что территория вокзалов заминирована. Около 600 человек были сразу эвакуированы. На место происшествия прибыли кинологи, которые занялись поиском взрывчатых веществ.

К счастью, никакие подозрительные предметы не были обнаружены. Вокзалы возобновили свою работу. Перебоев в работе рейсов нет. Осуществляется поиск злоумышленника.

Напомним, что ранее в Воронеже оцепили остановку общественного транспорта из-за угрозы взрыва. Местными жителями были обнаружены две сумки, вызывающих подозрения. После работы специалистов выяснилось, что никаких взрывоопасных предметов в сумках нет.