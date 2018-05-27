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Девушку грубо затолкали в Range Rover на востоке Москвы

Сегодня, 17:34

Полицейские проверяют информацию от очевидца о похищении человека на Открытом шоссе в столице.

Сегодня в правоохранительные органы столицы поступило сообщение, что на Открытом шоссе на востоке Москвы неизвестные на черном автомобиле Range Rover грубо затолкали девушку в машину и увезли по неустановленному маршруту.

Правоохранители начали проверку по данной информации, соответствующие работы ведут наряды полиции, которые пытаются выяснить, куда похитители увезли свою жертву. Инспекторы ГИБДД дежурят в этом районе, пытаясь обнаружить нужную элитную иномарку.

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