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После уединения с жертвой юноша совершил то, о чем вскоре пожалел. Его зверское поведение и агрессия насторожили даже опытных следователей-криминалистов.

В Екатеринбурге 18-летний парень 30 раз пырнул ножом 17-летнюю девушку. Пострадавшая от рук душегуба по доброй воле пришла с двумя знакомыми к парню на улицу Чайковского. После молодежь решила расходиться, а девушка осталась. После парень 30 раз пырнул ножом 17-летнюю гостью, а чтобы скрыть следы преступления, поджог квартиру. В ситуации разбираются специалисты, а если вину парня докажут, то ему следует готовиться к судовым заседаниям и тюрьме.

За жестокое убийство, классифицированное по пункту «д» 2 части 105 статьи, предусмотрен такой же спектр наказаний, как и за другие виды убийства, описанные во второй части данной статьи УК. Это может быть: лишение свободы (от 8 до 20 лет), дополненное ограничение свободы на один-два года, или же пожизненное заключение.