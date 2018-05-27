В Сочи теплоход с пассажирами едва не протаранил катер

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Многие пользователи Сети удивляются, море большое, а корабли продолжают сталкиваться. Эксперты поясняют, акватория велика, а проложенные в ней пути весьма конкретны.

В Сочи едва не случился инцидент, связанный с движением водного транспорта. Там теплоход «Дагомыс» с пассажирами на борту едва не протаранил катер. К счастью, обошлось без этого инцидента, хотя ряд очевидцев изрядно испугались.

Судя по их сведениям, контакт судов, всё же, произошёл. Трагедия не случилась потому, что теплоход с пассажирами, который вёз их в Сочи, в этот момент уже притормаживал.

Теплоход «Дагомыс» имеет три палубы. Некоторые из находившихся на нём мужчин не растерялись. Как и те, кто были в катере. Они попытались предотвратить столкновение судов в Сочи собственными руками.

Им это удалось, теплоход после этого стал «сдавать назад по-малу».

В Сети уже появилось видео этого происшествия. Пострадавших – нет.