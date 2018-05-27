В элитном посёлке Жуковка избили 7-летнего сына Мирославы Думы

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Мальчик пришёл на тренировку по футболу и поссорился с другим ребёнком. В итоге во время игры тот избил его ногами. Врачи констатировали сотрясение мозга и ушиб носа, а также черепно-мозговую травму.

О происшествии сообщает Telegram-канал Mash. В полученной информации указывается, что 7-летнего сына предпринимателя Мирославы Думы избили в элитном посёлке Жуковка в элитном спортивном центре.

Дело в том, что маленький Гоша пришёл на футбольную тренировку и что-то не поделил с другим мальчиком. В итоге во время игры ребёнок Думы упал, а его соперник набросился на него и начал избивать ногами.

В результате в больнице врачи выявили у 7-летнего звёздного сына Мирославы Думы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб носа.