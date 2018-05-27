В Северодвинске квартира на Воронина попала под обстрел

Сегодня, 13:34

Испуганная хозяйка пострадавшего жилища надеется, что пулевое отверстие в окне появилось по неосторожности стрелявшего.

В Северодвинске жительница квартиры по адресу: ул. Воронина, дом 13а заметила в одном из окон круглое отверстие, похожее на след от пули. Испугавшись, горожанка тут же обратилась с соответствующим вопросом к пользователям соцсетей, надеясь, что они могут разъяснить источник и причину данного образования.

В комментариях пользователи попытались успокоить женщину, ведь с такими проблемами в Северодвинске сталкиваются довольно часто: квартира могла попасть под обстрел хулиганов, которые баловались с пневматическим оружием, либо об окно могла удариться птица, или же отверстие образовал небольшой шарик от подшипника.