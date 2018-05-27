В Татарстане спасатели трактором вытаскивали корову из колодца

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Животное потеряло много сил и казалось, что оно уже не выживет. Но благодаря усилиям специалистов и местных жителей, его всё же удалось спасти.

В полученном сообщении указывается, что происшествие случилось в Татарстане на станции Калейкино в Альметьевске. Там жители одного из частных домов на улице Молодёжная заявили в спасательную службу, что в колодец провалилась корова.

Животное не могло выбраться из ямы, а очевидцы и жители не могут ей помочь своими силами, поэтому необходима помощь профессионалов.

В итоге спасатели трактором одного из жителей населённого пункта и специальными транспортными лентами вытаскивали корову из колодца. Сделать это всё же удалось, но это был коллективный труд, в котором участвовали почти все жители улицы.