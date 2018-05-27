Под Смоленском на базе отдыха мучают животных

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То, что люди пытаются заработать на индустрии отдыха и развлечений – это нормально. То, что для увеличения посещаемости они привлекают животных – тоже нормально. Ненормально, когда их при этом мучают.

Под Смоленском есть развлекательный комплекс на базе отдыха, расположенной в деревне Дуброво. По мнению его посетителей, содержащихся там домашних животных просто мучают.

В Сети появилась фотография находящейся там собаки. На задней части её тела отсутствует шерсть, а место, где она «проживает», является просто грязным.

Смоляне считают, что на базе работают какие-то живодёры, мучающие животных. Многие из них проводили там свой отдых. Они подтверждают, что находящиеся там собаки и коты имеют очень измученный вид.

Когда отдыхающие бросают им еду, те набрасываются на неё так, словно их не кормили несколько дней.

О ситуации на комплексе под Смоленском известно и местным зоозащитникам. Они проинформировали, что сведения о больной собаке в доме отдыха получили ещё в январе.

После этого они предложили владельцам животного помощь в его лечении. Однако те предпочли не откликаться.

Является ли заболевание собаки заразным для человека, который приедет отдохнуть под Смоленском, пока не установлено.