В Волгограде 4-летней девочке чуть не оторвало лифтом руку

Сегодня, 12:26

Пока не понятно, будет ли её кисть функционировать, или же малышка останется инвалидом на всю жизнь.

В сообщении указывается, что данное происшествие случилось в Волгограде в Дзержинском районе сегодня, в районе восьми часов утра. Там 4-летней девочке чуть не оторвало лифтом руку.

Дело в том, что молодая мать со своей дочерью поднималась на лифте многоэтажного дома на улице 8-й Воздушной Армии. Девочка сильно баловалась, а мать не досмотрела. В результате двери лифта стали закрываться, а ребёнок не успел вовремя убрать руку из дверного проёма, в результате чего механизм крепко зажал кисть малышки. После этого лифт начал ехать в верх и рвать маленькой пленнице часть тела.

В правоохранительных органах Волгограда рассказали, что в результате мать вызвала скорую помощь. Ребёнка доставили в 7-мую больницу. Врачи поставили диагноз «рваная рана руки». Сейчас девочка лечится, и пока не понятно, будет ли её кисть функционировать, или же малышка останется инвалидом на всю жизнь.

Следователи же изучают материалы и восстанавливают события случившегося происшествия. Главный вопрос – был ли исправен лифт.