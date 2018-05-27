В Балаково застрявшему в лавке подростку понадобилась помощь спасателей

Сегодня, 12:10

Молодые люди зачастую совершают необдуманные действия просто потому, что им этого захотелось. Саратовская область не является в этом плане исключением.

В городе Балаково подростку понадобилась помощь местных спасателей. Его нога «напрочь» застряла в многоярусной лавке в районе заброшенных посадочных мест пляжа, находящегося в 1-м Микрорайоне.

Сообщение об этом сделал Юрий Юрин, возглавляющий региональных спасателей.

С его слов, помощь спасателей Балаково оказалась очень своевременной. Подростку освободили ногу, применив гидравлический инструмент.

После этого, подростка осмотрели медики. Они сообщили, что в госпитализации тот не нуждается.

В Сети уже шутят. Где-то говорят «ноги в руки», а в Балаково это, видимо, звучит, как «ноги в лавки».